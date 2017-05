Amateurvoetbal: Spijkenisse en Rijsoord kampioen

Amateurvoetbal

Spijkenisse is zonder te spelen kampioen geworden in de Hoofdklasse A. De mannen van trainer Peter Wubben konden de titel vieren als Ter Leede niet met twaalf doelpunten verschil zou winnen van Sliedrecht. Dat gebeurde niet, waardoor Spijkenisse volgend seizoen actief zal zijn in de Derde Divisie Zaterdag.

Ter Leede was met 4-2 te sterk voor Sliedrecht. De blauw-witten zijn nu verplicht tot het spelen van de nacompetitie om lijfsbehoud. Voor Sliedrecht scoorden Mike Langerak en Luciano van Harlingen. Ook Smitshoek moet nog aan de bak in de nacompetitie om zich te handhaven. Zwaluwen boekte een 4-1 overwinning bij de oranjehemden, waardoor de Vlaardingers als nummer twaalf definitief veilig zijn. Namens Smitshoek scoorde Patrick Fonseca. Bij Zwaluwen waren Riccardo Merrelaar (2x), Joeri Krznaric en Julian Keizerwaard trefzeker. RVVH (nummer elf) speelde tegen de amateurs van Ajax een wedstrijd om des kiezers baard. De ploeg uit Ridderkerk verloor in eigen huis met 3-2. Julian Agatowski en Wilco Oudenaarden produceerden de goals voor RVVH. Tweede Divisie

Alle regioploegen beginnen zaterdag om 18:00 uur aan hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Excelsior Maassluis gaat op bezoek bij AFC. Barendrecht gaat naar Jong AZ, de kampioen van de Tweede Divisie. GVVV ontvangt Jong Sparta. Derde Divisie Zaterdag

SteDoCo won zaterdag door doelpunten van Jay Jay Meierdres en Maurice van der Wilt met 2-0 van VVOG, maar de ploeg uit Hoornaar moet ondanks deze zege zich gaan opmaken voor de nacompetitie. Na 34 wedstrijden vindt SteDoCo zichzelf terug op de zestiende plaats met 35 punten, twee punten meer dan directe degradanten Huizen en FC Rijnvogels. ASWH eindigde na een 3-2 zege op Jong Almere City op een vierde plaats. Peter de Lange, Jesper van den Bosch en Mels van Driel maakten de treffers namens de club uit Hendrik-Ido-Ambacht. Capelle gaf tegen Rijsnburgse Boys een 0-3 voorsprong weg en verloor uiteindelijk met 4-3. Carlo de Reuver en Bram de Bruin (2x) maakten de goals voor Capelle. De groenhemden vinden zichzelf terug op de twaalfde plaats. Eerste Klasse C

VV Rijsoord boekte een 3-2 overwinning in de uitwedstrijd tegen Nieuw Lekkerland, waardoor de ploeg kampioen is geworden in de Eerste Klasse C. De ploeg van trainer Gijs Zwaan promoveert naar de Hoofdklasse. Nieuw-Lekkerland is verplicht tot het spelen van de nacompetitie tegen degradatie naar de Tweede Klasse.