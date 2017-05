BOOR-fraude dinsdag voor de rechter

Het zorgde zes jaar geleden voor een schok in Rotterdam en de onderwijswereld: de fraude bij BOOR. De Rotterdamse onderwijskoepel verloor als gevolg van het gesjoemel zeker 700.000 euro. Dinsdagmorgen 16 mei moeten vijf verdachten zich eindelijk voor de rechter verantwoorden.

Uit de stukken van justitie blijkt dat de fraude zich kon voortslepen van 2008 tot 2012. Spin in het web was Capellenaar Arnold R. (58), hoofd huisvesting van BOOR.

Arnold R.

R. zou flink hebben verdiend door namens BOOR opdracht te geven voor bouwklussen. De opdrachten werden soms nooit uitgevoerd, maar wel altijd betaald. R. liet zich op zijn beurt weer belonen door de mede-verdachten.

Gaby B.

Ook Gaby B. (57), de vrouw van R., zou betrokken zijn bij de fraude. Zij zou zich op de loonlijst hebben laten plaatsen van een administratiekantoor. In de badmintonwereld is B. geen onbekende. Zij werd in de jaren zeventig Nederlands kampioene in het dubbelspel.

John van R.

John van R. (50) uit Soest en Victor van der H. (57) uit Capelle aan den IJssel waren andere belangrijke pionnen in het spel. Van R. was bouwadviseur en wordt vooral verdacht van valsheid in geschrifte.

Victor van der H.

Van der H. had een interieurbedrijf. Met Van R. zou hij er voor hebben gezorgd dat hoofdverdachte R. een vakantiewoning in het Turkse Yalikavak kon betrekken. De opgehoogde rekeningen voor BOOR zouden daarbij een rol hebben gespeeld.

Verjaardagsfeestje

Ook zou Van der H. de huizen van R en diens moeder hebben verbouwd. Daarnaast zou hij het verjaardagsfeestje van één van de dochters van R. hebben geregeld.

Ook zou Van der H. betrokken zijn geweest bij het leveren van goederen, zoals een laptop, dvd-speler, telefoon(s), wasmachine en vaatwasser.

Marcus M.

Marcus M. (48) uit Rotterdam, de vijfde verdachte, wordt eveneens verdacht van valsheid in geschrifte. Ook zou hij hebben bemiddeld bij het baantje dat de vrouw van R., Gaby B., kreeg.

Scholen

De valsheid in geschrifte zou volgens de stukken vooral betrekking hebben op bouwprojecten aan drie scholen in Rotterdam: SBO de Kring (Ommoord), De Clipper (Laan op Zuid), De Mare(aan de Grift).

Bij de werkzaamheden aan die scholen werden in de afrekening enkele posten opgevoerd, die veel hoger waren dan het eigenlijke werk. Bovendien was er volgens justitie soms helemaal niets gedaan. De onderwijskoepel betaalde de rekeningen.

Klokkenluider

De fraudezaak kwam in 2011 het licht dankzij een klokkenluider. Die meldde zich bij Leefbaar-raadslid Dries Mosch, die de documenten aan justitie gaf.

In juli van hetzelfde jaar deed justitie een inval bij BOOR en administratiekantoor Prosco. In het najaar werden de verdachten aangehouden.

Raad van toezicht

De fraudezaak kostte ook de raad van toezicht van BOOR de kop. Zij traden terug na kritiek vanuit de raad en de gemeente.

Bestuursvoorzitter Wim Blok legde in het voorjaar van 2012 zijn taak neer, nadat bleek dat hij veel reisde voor BOOR en een ruim salaris incasseerde.

Gevolgen

BOOR ging door de fraude bijna financieel ten onder. Inmiddels gaat het op dat terrein beter met het openbaar onderwijs in Rotterdam. De hersteloperatie heeft echter via reorganisaties verregaande gevolgen gehad voor de scholen en het personeel.