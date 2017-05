Vooruitblik Van Os: 'Go Ahead laat het niet lopen tegen Sparta'

Sparta weet zondag of het rechtstreeks in de eredivisie blijft of dat het veroordeeld is tot het spelen van nacompetitie. De Rotterdammers nemen het in de strijd tegen degradatie op tegen het al gedegradeerde Go Ahead Eagles. "Als je van FC Twente wint, dan moet je ook bij Go Ahead kunnen winnen", zegt Ruud van Os van RTV Rijnmond.

"De sfeer is na de overwinning op Twente ineens weer positief. Ook alle concurrenten wisten vorige week te winnen, maar door de eigen overwinning kan het nog wel voor Sparta", vervolgt de chef sport op Radio Rijnmond. De ploeg van coach Alex Pastoor heeft het echter niet in eigen hand. Sparta weet dat het zelf moet winnen én dat Roda JC punten moet verspelen bij Vitesse om zich rechtstreeks te handhaven in de eredivisie.

'Go Ahead laat het niet lopen'

"Ik denk niet dat Roda in Arnhem gaat winnen, maar ik vraag me meer af wat er in Deventer gaat gebeuren. Sparta zou natuurlijk van Go Ahead kunnen winnen, maar vorig jaar zou Ajax ook van De Graafschap kunnen winnen en dat gebeurde niet. Met dat fanatieke publiek in de Adelaarshorst klapt Go Ahead er natuurlijk vol op. Die laten het natuurlijk niet lopen in hun laatste wedstrijd van het seizoen", voorspelt Van Os.

Pastoor kan zondag niet beschikken over doelman Roy Kortsmit. De keeper is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld met een blessure. "Ik noem hem de beste Spartaan van het seizoen. Als hij dan wegvalt, dan noem je dat een aderlating. Ik ben benieuwd hoe Michael Verrips, een voormalig jeugdinternational, hem gaat vervangen."

Go Ahead Eagles - Sparta begint zondag om 14:30 uur en is integraal te volgen via een livestream op deze website.