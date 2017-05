Jong voor okapimoeder Kamina in Diergaarde Blijdorp

Net geboren... (foto: Diergaarde Blijdorp) Na een uur al op z'n pootjes (foto: Diergaarde Blijdorp)

In Diergaarde Blijdorp is zaterdagmiddag een okapi geboren. De bevalling van okapi-moeder Kamina was via een webcam te volgen. Het is het zesde jong van Kamina, die zelf ook in Rotterdam werd geboren.

Het was overigens voor de volgers een bijzondere gebeurtenis. Precies op het moment dat het jong ter wereld kwam, stond Kamina buiten het zicht van de lens. Dat werd later ruimschoots goedgemaakt door het moment dat goed te zien was hoe de okapi-baby probeerde om op z’n pootjes te staan. Tropische vogels

Veel tropische vogels waarmee de okapi's het verblijf delen vlogen nieuwsgierig en luid kwetterend even langs. Het jonge dier is voorlopig nog niet te zien. Het blijft in voorlopig het binnenverblijf, maar kan wel via de webcam worden bekeken. Lange historie

Het is de eerste okapi-geboorte in het nieuwe Congogebied, dat in maart 2015 werd geopend. Toch heeft diergaarde Blijdorp een lange historie met het ooit mysterieuze dier. Al in 1957 waren de eerste exemplaren in Rotterdam te zien.