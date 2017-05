Mis via RTV Rijnmond niets van titelstrijd Feyenoord

Vorige week gooide Excelsior nog roet in het eten en dus moet Feyenoord zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo de landstitel zien te veroveren. Bij het mogelijke kampioensfeest trekt RTV Rijnmond evenals een week eerder alle registers open. Op de radio, televisie, internet en social media. De radio-uitzending gaat om 12:00 uur van start en om 14:00 uur begint de live-uitzending van FC Rijnmond op televisie.

Zowel bij de wedstrijd in De Kuip als in het centrum van Rotterdam zijn verslaggevers ter plaatse. Zoals gebruikelijk is het integrale wedstrijdverslag in handen van het duo Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Bij een kampioenschap van Feyenoord gaat de uitzending op Radio Rijnmond sowieso door tot acht of negen uur.

Excelsior en Sparta

Ook de wedstrijden van het al veilige Excelsior en het nog tegen degradatie strijdende Sparta zijn uiteraard te volgen. Het verslag van ADO Den Haag - Excelsior en Go Ahead Eagles - Sparta is te beluisteren via een livestream op deze website. Rob van der Meer en Dennis Kranenburg zijn de verslaggevers.

Huldiging

Bij de mogelijke huldiging van Feyenoord op maandag 15 mei is RTV Rijnmond er natuurlijk ook bij. Live op radio en televisie. In de stad, in het stadhuis en in de burgerzaal. Wij zijn er. Overal. Kortom, wil je niks missen van de eerste landstitel van Feyenoord in achttien jaar, dan kijk of luister je naar RTV Rijnmond.