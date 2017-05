Og3ne eindigt als 11e op Eurovisie Songfestival 2017

Het in Dordrecht geboren zangtrio Og3ne is 11e geworden op het Eurovisie Songfestival 2017. De uitvoering van hun nummer “Lights And Shadows” werd zaterdagavond hoog gewaardeerd door het Europese, Israëlische en Australische publiek. Het optreden verliep foutloos. Het trio stond als zesde op de ranglijst van 26 acts die zaterdagavond in de Oekraïense hoofdstad Kiev om het hoogste aantal punten streden.

Tranen

Na afloop van het optreden stonden de tranen in de ogen van de meiden, die kort daarvoor tot grote verrassing ontdekten dat hun ernstig zieke moeder naar Kiev was gekomen. Ze was aanwezig bij het optreden van haar dochters die ""Lights And Shadows"" aan haar opdroegen.

Na afloop verscheen van Og3ne een bericht op Twitter: ""Mom...This one is for you!'". Via social media kreeg het optreden van de groep veel positieve reacties. De vakjury en het publiek beloonden Og3ne met in totaal 150 punten.

Portugal wint

De winnaar van de in de Oekraïnse hoofdstad Kiev gehouden liedjeswedstrijd werd Salvador Sobrall die voor Portugal uitkwam. Hij won deze editie van het songfestival met 382 punten. Dat betekent dat de internationale liedjeswedstrijd volgend jaar in Portugal zal worden gehouden.

Voorspelling komt uit

De elfde plaats was zo ongeveer het resultaat dat bookmakers hadden verwacht. Zij voorspelden zaterdagmiddag dat het nummer van Og3ne niet veel hoger dan een negende plaats zou komen, omdat de stijl van hun muziek teveel op die van Wilson Philips lijkt.

Wilson Philips was eind jaren tachtig succesvol in de hitllijsten met onder meer de hit "Hold On"".