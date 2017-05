Feyenoord kampioen van Nederland

Dirk Kuijt was de grote man bij Feyenoord met drie doelpunten - Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Feyenoord is kampioen van Nederland. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won zondagmiddag in de eigen Kuip met 3-1 van Heracles. Aanvoerder Dirk Kuyt vertolkte een heldenrol door drie keer te scoren. Door het behaalde kampioenschap speelt Feyenoord volgend jaar in de groepsfase van de Champions League.

Na één minuut bracht Dirk Kuyt heel Rotterdam al in extase. Na een slippertje van Te Wierik schoot de aanvoerder van Feyenoord vanaf de rechterkant van het strafschopgebied knap raak in de linkerhoek. Feyenoord zette door en kreeg via Terence Kongolo en Bart Nieuwkoop meteen twee goede kansen op de 2-0. Het was uiteindelijk opnieuw Kuyt die de Rotterdammers in de elfde minuut op 2-0 kopte, uit een voorzet van Eljero Elia. Zo’n tien minuten later werd Heracles wat brutaler en dreigender, maar dat leidde voor rust niet tot noemenswaardige kansen. Slordiger

Feyenoord werd na rust wat slordiger, wat uiteindelijk leidde tot gevaar van Fledderus en een grote kans voor Niemeijer, die uit een goede bal van achteruit de bal over schoot. Vervolgens zette Feyenoord weer aan. Van der Heijden zorgde er met een mooie solo en een goede kaats op Berghuis voor dat Berghuis op goal kon schieten. Zijn inzet trof echter geen doel. Datzelfde gold voor kansen via opnieuw de voet van Berghuis, Jørgensen en een kopbal van Bart Nieuwkoop, die van dichtbij tegen Bram Castro aan kopte. Hattrick

Na 82 minuten voetbal werd Nicolai Jørgensen aan zijn shirt getrokken, waardoor Dirk Kuyt vanaf 11 meter voor zijn derde mocht aanleggen. Bram van Ooijen bepaalde twee minuten voor tijd met een knappe treffer de stand op 3-1. Scoreverloop

