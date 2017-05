Live Feyenoord - Heracles (2-0)

Feyenoord-Heracles

De kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles is begonnen. Pakt Feyenoord vandaag wél de eerste landstitel sinds achttien jaar? De Rotterdammers moeten Heracles Almelo verslaan om vervolgens de kampioensschaal in de lucht te mogen steken. Bij gelijkspel of verlies is het afhankelijk wat Ajax tegen Willem II in Tilburg doet, waar inmiddels ook afgetrapt is.

Je hoeft bij RTV Rijnmond niets te missen van deze historische dag. De wedstrijd is dan ook te volgen via Radio en TV Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen het radioverslag verzorgen bij Feyenoord-Heracles. Op TV is de FC Rijnmond live-uitzending bezig met presentator Etienne Verhoeff, gast Marinus Dijkhuizen en chef sport Ruud van Os. Opstelling

Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, Kuyt, El Ahmadi; Berghuis, Jörgensen, Elia. Scoreverloop

1' 1-0 Kuyt

1' 1-0 Kuyt11' 2-0 Kuyt