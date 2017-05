Praat mee over Feyenoord-Heracles

Feyenoord-Heracles

Pakt Feyenoord vandaag wél de eerste landstitel sinds achttien jaar? De Rotterdammers moeten Heracles Almelo verslaan om vervolgens de kampioensschaal in de lucht te mogen steken. Bij gelijkspel of verlies is het afhankelijk wat Ajax tegen Willem II in Tilburg doet.

Je hoeft bij RTV Rijnmond niets te missen van de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Radio Rijnmond begint al om 12:00 uur met uitzenden. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen vanaf 14:30 uur het radioverslag verzorgen bij Feyenoord-Heracles. Om 14:00 uur start de televisie-uitzending op TV Rijnmond.