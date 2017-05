Live: Volg Sparta (1-1) en Excelsior (4-1) via de livestream

Sparta moet winnen van Go Ahead Eagles, Excelsior speelt om des keizers baard tegen ADO Den Haag

Wordt Sparta Rotterdam veroordeeld tot het spelen van de play-offs tegen degradatie, of weten de mannen van trainer Alex Pastoor zich alsnog rechtstreeks te handhaven in de eredivisie? In elk geval moet Sparta winnen van het inmiddels gedegradeerde Go Ahead Eagles.

Dit belangrijke duel van Sparta is te volgen via de onderstaande livestream. Dennis Kranenburg zal deze kraker onderin de eredivisie verslaan. Verder kun je via de livestream ADO-Excelsior volgen, met het radiocommentaar van Rob van der Meer. Voor de Kralingers staat er niets meer op het spel. Go Ahead Eagles-Sparta: 1-1 (0-0) Opstelling Sparta: Verrips, Dumfries, Breuer (75' Vriends), Van Drongelen, Floranus, Sanusi, Spierings, Mendes da Silva (79' Dougall), Alhaft, Pusic, Cabral (46' Goodwin) 57' 0-1 Pusic

71' 1-1 Maatsen ADO Den Haag-Excelsior: 4-1 (3-1)

8' 1-0 Becker

20' 1-1 Fortes

25' 2-1 Havenaar

33' 3-1 El Khayati

65' 4-1 Kanon Opstelling Excelsior: Hahn, Karami, Drost, Mattheij, Massop, Fortes, Koolwijk (55' Bruins), Fredy, Elbers (70' Elbers), Van Duinen, Hasselbaink