Aftellen voor kampioenschapswedstrijd Feyenoord - alcoholcontrole op R'dam Centraal

Rotterdam maakt zich op voor de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles, zondag vanaf 14:30 uur. Bij winst tegen de Almelose ploeg is Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer landskampioen. De gemeente heeft maatregelen genomen om rellen zoals die van een week geleden te voorkomen.

Alcoholverbod

Er geldt voor deze zondag een beperkt alcoholverbod in de binnenstad. Winkels mogen geen alcohol verkopen en alleen op drie vooraf aangewezen evenemententerreinen mogen alcoholische dranken genuttigd worden.

Voor twee evenemententerreinen moesten vooraf kaartjes gekocht worden: het Stadhuisplein en de Biergarten achter het Hofplein. Alle toegangsbewijzen waren in mum van tijd uitverkocht.

Het Binnenrotteplein is voor iedereen toegankelijk, maar vol is vol.

Op de drie terreinen is de wedstrijd te volgen via grote schermen. RTV Rijnmond doet op tv, radio en internet uitgebreid verslag van het duel. De uitzending op Radio Rijnmond begint om 12:00 uur; op tv om 14:00 uur.

Via onze site en app houden we een liveblog bij; op onze Facebookpagina posten we filmpjes van onze verslaggevers die verspreid over de stad aan het werk zijn.

Het Stadhuisplein stroomde aan het einde van de ochtend al vol. Er zijn wachtrijen ontstaan omdat iedereen wordt gefouilleerd.

Controles

De politie voert alcoholcontroles uit op Rotterdam Centraal. Volgens Rijnmond-verslaggever Bram Wesdorp zijn daarbij al grote hoeveelheden drank in beslag genomen.

Spelerbus

De Feyenoordselectie kwam kort na 11 uur per bus aan bij de Kuip, toegejuicht door een aantal supporters. De spelersbus vertrok vanaf het Bilderberg Parkhotel aan de Westersingel.

Spelers en begeleiding hebben de nacht doorgebracht in dit hotel.

Rustig in OV

In de bussen, treinen en metro's in Rotterdam was het zondagmorgen nog relatief rustig. Vervoerbedrijf RET laat weten dat het beeld heel anders is dan een week geleden.

Toen waren in de ochtenduren al veel mensen op pad naar de Kuip, de Coolsingel en het stadion van Excelsior. Een woordvoerster denkt dat het deze zondag mogelijk wat rustiger is vanwege Moederdag.