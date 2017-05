LIVEBLOG: kampioenswedstrijd Feyenoord

Feyenoord kan zondagmiddag voor het eerst na 18 jaar landskampioen worden als het in de eigen Kuip wint van Heracles Almelo. Rotterdam maakt zich op voor het grote feest dat na het behalen van de titel ongetwijfeld losbarst. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

15.48 uur:

Op de Binnenrotte en het Stadhuisplein genieten supporters van de wedstrijd in het zonnetje.

15.42 uur:

Sparta heeft de openingstreffer gemaakt in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Het staat nu 0-1.

15.40 uur:

Kongolo moet geblesseerd het veld af. Het lijkt bij een sprint in zijn hamstring te schieten. Het Stadhuisplein geeft hem zijn verdiende applaus.

15.38 uur:

Ajax heeft opnieuw gescoord tegen Willem II. Het is nu 0-2 in Tilburg.

15.33 uur:

Tweede helft is begonnen in de Kuip.

15.27 uur:

Rotterdam maakt zich vast op voor de huldiging van Feyenoord morgen op de Coolsingel.

15.24 uur:

Waar de teleurstelling vorige week op het Stadhuisplein nog overheerste, is de sfeer vandaag beter dan ooit. Volgens verslaggever Jelle Gunneweg is de sfeer opperbest en is het één groot feest in de stad.

15.16 uur:

Feyenoord gaat de rust in met een fijne voorsprong op Heracles. Het is 2-0 in de Kuip. Ajax staat in de rust met 0-1 voor op Willem II.

Excelsior staat achter met 3-1 tegen ADO Den Haag. De openingstreffer in de wedstrijd tussen Sparta en Go Ahead Eagles moet nog vallen.



15.09 uur:

Ajax heeft gescoord in Tilburg en staat met 0-1 voor op Willem II.

15.07 uur:

ADO Den Haag loopt verder uit op Excelsior: 3-1.

15.03 uur:

De staff van Feyenoord in extreme blijdschap.

14.57 uur:

ADO Den Haag staat weer op voorsprong met 2-1.

14.52 uur:

Excelsior scoort de 1-1 in Den Haag. Ondertussen is het in Tilburg nog steeds 0-0 tijdens de wedstrijd Willem II - Ajax.

14.48 uur:

Excelsior is op achterstand gekomen nadat ADO Den Haag de 1-0 heeft gemaakt.

14.41 uur:

GOAL! De tweede goal voor Feyenoord zit erin, wederom door Dirk Kuijt.

14.37 uur:

Feyenoorder Joost de Jong is na een reis van 32 uur in Rotterdam aangekomen vanuit Rio de Janeiro. Hij zit vandaag in de Kuip.

14.32 uur:

Rotterdam gaat uit z'n dak tijdens de eerste goal voor Feyenoord.

14.31 uur:

GOAL! Kuijt maakt binnen een minuut de eerste goal voor Feyenoord! Dat was zijn 100ste doelpunt voor de club in zijn carrière.

14.30 uur:

De bal rolt! Feyenoord en Heracles zijn begonnen in de Kuip.

14.26 uur:

Oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk is bij de Kuip.

14.25 uur:

De Feyenoordspelers zijn er klaar voor. Nog even en dan begint de wedstrijd/

14.17 uur:

Thuis op de bank wachten fans ook in spanning af: wordt Feyenoord na 18 jaar eindelijk kampioen of moeten de spelers op het laatste moment de titel aan Ajax gunnen?

14.03 uur:

Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst heeft vertrouwen in de wedstrijd. "Vorige week is het niet gelukt, ik heb er vertrouwen in dat we de klus nu wel klaren", zei hij tegen FOX Sports.

14.02 uur:

Voor de Kuip staan drommen Feyenoordsupporters te wachten tot ze naar binnen kunnen.

14.00 uur:

Op TV Rijnmond begint zometeen de extra uitzending van FC Rijnmond.

13.55 uur:

Zo'n 9000 man kijkt de wedstrijd Feyenoord - Heracles in Ahoy. Ze werden vooraf getrakteerd op een optreden van Lee Towers en de RET-buschauffeurs met hun 'Mijn Feyenoord'-lied.

13.51 uur:

De spelers van Feyenoord worden onder luid gejuich ontvangen in de Kuip toen ze het stadion in kwamen voor de warming-up. Aanvoerder Dirk Kuijt liep voorop. Hij kan vandaag zijn 100ste doelpunt ooit maken voor Feyenoord.

13.50 uur:

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een dubbel gevoel over vandaag, zei hij tegen RTV Rijnmond. Volgens hem ziet het er rustiger uit in de stad, maar hij wil niet te snel op de zaken vooruit lopen. "We zitten er strakker bovenop dan vorige week en de tolerantiegrens is lager. We moeten de dag pas prijzen als het avond is. Zelfs de avond kan heel lang zijn. Even geduld dus."

13.45 uur:

Op de Binnenrotte in Rotterdam wordt het ook steeds drukker.

13.43 uur:

Supporters gaan uit hun dak als de keepers het veld opkomen.

13.35 uur:

De Kuip loopt inmiddels ook vol met gespannen supporters.

13.34 uur:

De politie heeft opnieuw mensen aangehouden in het centrum van Rotterdam. Ze riepen discriminerende teksten op het Stadhuisplein.

13:22 uur:

13:20 uur:

13:15 uur:

Op Radio Rijnmond zijn we om 12:00 uur begonnen met onze kampioensuitzending. De grote uitzending op TV Rijnmond begint om 14:00 uur. Presentator Etienne Verhoef is er helemaal klaar voor!Waar je ook kijkt in Rotterdam, het is Feyenoord wat de klok slaat. Dit kwam onze Suzanne Mulder onderweg tegen.Op Varkenoord vieren honderden supporters met vuurwerk nu al feest!

13:10 uur:

De opstelling van Feyenoord is bekend. Opvallende afwezige is rechtsback Rick Karsdorp. Hij is door trainer Van Bronckhorst gepasseerd. Kuijt start in de basis, die verder bestaat uit Jones, Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo, El Ahmadi, Toornstra, Berghuis, Jørgensen en Elia.

13:00 uur:

De eerste aanhoudingen zijn verricht. De politie pakte een aantal mensen op in de Karel Doormanstraat voor lichte overtredingen.

12:30 uur:

In het centrum van Rotterdam is een alcoholverbod van kracht. De politie controleert daarom onder meer op Rotterdam Centraal op het bezit ervan. Er worden veel sixpacks bier in beslag genomen.

12:00 uur:

Het Stadhuisplein is een van de drie evenementen waar alcohol gedronken mag worden. Vele duizenden mensen bekijken daar de wedstrijd op grote schermen. Het is er nu al druk meldt onze verslaggever.