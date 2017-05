Veel politie op de been voor kampioenswedstrijd

De politie in actie rond de kampioenswedstrijd - Foto: MediaTV

De politie is massaal aanwezig in het centrum van Rotterdam en de Kuip. Er worden honderden man aan ME achter de hand gehouden. Burgemeester Aboutaleb heeft gezegd dat de tolerantiegrens lager ligt dan een week geleden, toen er rellen uitbraken na de verloren wedstrijd tegen Excelsior.

Er is inmiddels een aantal arrestaties verricht voor bezit van vuurwerk en het roepen van discriminerende leuzen. Een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel mensen zijn opgepakt. Verslaggever Frank Stout telde ruim 500 man ME op de Coolsingel en rond het Stadhuisplein. Bij de hekken voor het Stadhuisplein wordt iedereen die naar binnen wil, door de politie gefouilleerd. Daardoor zijn lange wachtrijen ontstaan. Vanuit België is een aantal politiepaarden naar Rotterdam gebracht. (bericht gaat verder onder tweet) Op station Rotterdam Centraal controleert de politie iedereen op het bezit van alcohol. In de hele stad geldt sinds zondagochtend een alcoholverbod. Winkels mogen geen drank verkopen en er mag alleen op de drie evenemententerreinen (Stadhuisplein, Binnenrotte, Biergarten) alcohol genuttigd worden. De situatie in de stad wordt vanuit het World Port Center in de gaten gehouden. Daar komen de beelden binnen van de bewakingscamera's die op veel plaatsen in de stad hangen.