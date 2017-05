Dirk Kuijt bezorgt Feyenoord na 18 jaar landskampioenschap

Dirk Kuijt scoort voor Feyenoord in de kampioenswedstrijd - Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Feyenoord is zondagmiddag in de Kuip voor de vijftiende keer landskampioen geworden. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst deed wat het moest doen: winnen van Heracles. Dirk Kuijt was de grote man met drie doelpunten. De kampioenswedstrijd eindigde in 3-1.

Kuijt scoorde de eerste verlossende treffer al binnen een minuut. De aanvoerder profiteerde van een uitglijdende verdediger van Heracles en schoot de bal vanuit een moeilijke hoek in het doel. Tien minuten later was het weer raak voor Kuijt. Elia trok voor vanaf links en de Katwijker kopte de 2-0 binnen. In de slotfase benutte Kuijt een strafschop. Jørgensen werd in het strafschopgebied aan zijn shirt getrokken. Scheidsrechter Higler wees onverbiddelijk naar de stip. Twee minuten voor het laatste fluitsignaal scoorde Van Ooijen voor Heracles de eretreffer, maar daar maakte niemand in de Kuip en daarbuiten zich druk om. Door de winst van Feyenoord is de ploeg niet meer te achterhalen door de nummer 2, Ajax. De Amsterdammers wonnen weliswaar in Tilburg met 3-1 van Willem II, maar Feyenoord begon deze beslissende voetbalzondag met één punt voorsprong. De duizenden Feyenoordsupporters op het Stadhuisplein reageerden uitzinnig na het behalen van de landstitel. Feyenoord heeft dit seizoen vanaf de eerste wedstrijdag onafgebroken aan kop gestaan van de eredivisie.