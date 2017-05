Sparta nog een jaar in de eredivisie

Go Ahead Eagles-Sparta

Sparta heeft zich zondag gehandhaafd in de eredivisie. De mannen van trainer Alex Pastoor wonnen in Deventer met 3-1 van het gedegradeerde Go Ahead Eagles door twee doelpunten van Martin Pusic en eentje van Craig Goodwin.

De ploeg uit Rotterdam-West speelde een matige eerste helft en creëerde weinig kansen. Daartegenover stond een aantal hachelijke momenten voor het doel van Michael Verrips, die de geblesseerde Roy Kortsmit verving. Zo moest Sparta-verdediger Michel Breuer een kans van Darren Maatsen voor de lijn weghalen. Verder krulde diezelfde Maatsen voor de club uit Deventer de bal net naast het Sparta-doel. Beide ploegen gingen zonder doelpunten rusten. Na de rust was het Pusic, die vorige week tegen FC Twente ook trefzeker was, die met een kopbal Sparta de 1-0 voorsprong bezorgde. Miste Maatsen in de eerste helft nog een paar kansen, zo kon hij na 71 minuten wel de 1-1 op het scorebord zetten. Maar wie anders dan Pusic zette Sparta in de 81e minuut op een 2-1 voorsprong. Via een vrije trap van de ingevallen Goodwin maakte Sparta nog een derde treffer, waardoor de 1-3 de eindstand werd. Opstelling Sparta: Verrips, Dumfries, Breuer (75' Vriends), Van Drongelen, Floranus, Sanusi, Spierings, Mendes da Silva (79' Dougall), Alhaft, Pusic, Cabral (46' Goodwin) 57' 0-1 Pusic

71' 1-1 Maatsen

81' 1-2 Pusic

88' 1-3 Goodwin