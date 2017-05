Excelsior eindigt als twaalfde

Excelsior heeft het eredivisieseizoen met een knappe twaalfde plaats afgesloten. De Kralingers konden de laatste wedstrijd van het seizoen echter niet winnen. ADO Den Haag won het duel om des keizers baard: 4-1.

ADO Den Haag en Excelsior besloten er een doelpuntrijke eerste helft van te maken. Na acht minuten spelen zette Sheraldo Becker de Hagenezen op een 1-0 voorsprong. In de twintigste minuut maakte Jeffrey Fortes gelijk, nadat hij een schot van Fredy Ribeiro aanraakte (1-1). Deze stand bleef niet lang op het scorebord staan, want vijf minuten later maakte Mike Havenaar via een kopbal de 2-1 voor ADO. Abdenasser El Khayati scoorde voor de groen-gelen nog de 3-1.

Na de rust speelden beide teams in een laag tempo en toonden zij weinig initiatief. Maar ADO wist het net nog wel te vinden via de Ivoriaanse verdediger Wilfried Kanon, die met de 4-1 zijn eerste treffer van het seizoen maakte.

ADO Den Haag-Excelsior: 4-1 (3-1)

8' 1-0 Becker

20' 1-1 Fortes

25' 2-1 Havenaar

33' 3-1 El Khayati

65' 4-1 Kanon

Opstelling Excelsior: Hahn, Karami, Drost, Mattheij, Massop, Fortes, Koolwijk (55' Bruins), Fredy, Elbers (70' Elbers), Van Duinen, Hasselbaink (81' Brito)