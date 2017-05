Uitzinnige vreugde in Rotterdam na landstitel Feyenoord

Het Hofplein stroomt vol - Foto: Bart Luters via Twitter

In Rotterdam wordt de landstitel van Feyenoord massaal gevierd. Het Hofplein stroomt vol, de Binnenrotte en het Stadhuisplein barstten uit hun voegen na het laatste fluitsignaal en bij de Kuip reageerden fans emotioneel.

Duizenden fans zijn onderweg van het Stadhuisplein, de Binnenrotte en Ahoy naar het Hofplein. De 45 duizend toeschouwers in de Kuip vierden samen met de Feyenoorders hun eigen feestje. Trainer Giovanni van Bronckhorst sprak de kolkende Kuip toe en bedankte de supporters voor hun steun.

Direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Higler ontplofte de Kuip. Spelers en supporters reageerden uitzinnig op het behalen van de landstitel. Volwassen mannen huilden van geluk. Hun zonen wisten niet wat ze zagen.

De kampioensschaal werd uitgereikt door Jerzy Dudek, de doelman die er in 1999 bij was toen Feyenoord voor de laatste keer kampioen werd.

Wie anders dan aanvoerder Dirk Kuijt kreeg de schaal als eerste in handen. De Katwijker scoorde alle drie de doelpunten van Feyenoord in de kampioenswedstrijd tegen Heracles, die uiteindelijk met 3-1 werd gewonnen.

Het feestje in de Kuip werd luister bijgezet door Lee Towers. Hij zong zijn onvergetelijke 'You'll Never Walk Alone'.

Het Hofplein loopt vol: