HC Rotterdam naar hoofdklassefinale

HC Rotterdam heeft zich zondag geplaatst voor de finale van de hoofdklasse. De Rotterdamse mannen wonnen de derde wedstrijd in en tegen Amsterdam met 2-3.

Simon Egerton zette HC Rotterdam in de eerste helft op een 0-1 voorsprong. Na de rust maakte Amsterdam pas gelijk via een treffer van Robert Tigges. Jeroen Hetzberger scoorde met nog zes minuten op de klok uit een strafbal de 1-2. Vier minuten later produceerde Paul Melkert de derde Rotterdamse treffer (1-3). Door een benutte strafcorner van Mirco Pruyser werd de wedstrijd nog even spannend, maar HC Rotterdam trok de 2-3 uiteindelijk over de streep.

HC Rotterdam treft Kampong in de finale van de hoofdklasse.