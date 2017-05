Van Bronckhorst: 'Het kon niet misgaan'

De vijftiende landstitel van Feyenoord is de eerste voor Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer. Na afloop was de trainer van de Rotterdammers uiteraard vol euforie.

Van Bronckhorst is lovend over zijn ploeg hoe het tegen Heracles speelde: "Je voelde aan alles dat het goed ging komen. Volgens mij zijn we nog nooit zo goed aan een wedstrijd begonnen. Je merkte aan alles in het stadion dat het niet meer mis kon gaan."

"De spanning die we de vorige week hadden, hadden we vandaag totaal niet. We hebben ervoor gevochten om met die schaal in handen te staan", zegt Van Bronckhorst. "Feyenoord is emotie, dat heb je vandaag gemerkt. Het is een feest voor ons allemaal. Maar we moeten ervoor zorgen dat het een feest blijft. Niet alleen vandaag, maar ook morgen."

Van Bronckhorst was na afloop van de kampioenswedstrijd lovend over zijn aanvoerder Dirk Kuyt, die met zijn drie treffers tegen Heracles het kampioenschap aan Feyenoord schonk. "Ik heb zoveel respect voor hem. De rol die hij in dit elftal vervult, is fantastisch. Ook met de rol die hij de laatste weken had." De Feyenoord-coach gunt Kuyt deze titel. "Het is een jongensboek voor hem."