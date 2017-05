Dirk is de held van Rotterdam

Dirk Kuyt heeft zijn heldenstatus vandaag tot ongekende hoogte gebracht. De 36-jarige aanvoerder zette Feyenoord in de kampioenswedstrijd tegen Heracles na één minuut al op 1-0 en scoorde tien minuten later met het hoofd de 2-0. In de 84e minuut mocht hij vanaf 11 meter ook nog aanleggen voor zijn derde. En dat terwijl Kuyt dit seizoen langzaamaan naar de bank werd verbannen.

Dirk Kuyt speelde van 2003 tot en met 2006 eerder al voor Feyenoord. Hij verdiende door zijn goede prestaties in die jaren een droomtransfer naar Liverpool, maar won geen prijs. Dat knaagde tijdens zijn grote carrière altijd aan hem. Dat hij na zes jaar Liverpool en drie jaar Fenerbahçe terugkeerde in Rotterdam, verbaasde daarom ook niemand. Toen Kuyt terugkeerde, kondigde hij dan aan dat hij alleen voor prijzen terug kwam naar Feyenoord. In zijn eerste jaar pakte hij de beker en in zijn tweede seizoen wordt Kuyt met Feyenoord dus kampioen. Achteraf zijn dit dus geen loze worden.

Het kampioensjaar begon voor Kuyt en Feyenoord voortvarend. In Groningen werd er met 0-5 gewonnen en ook de volgende vijf wedstrijden, waaronder tegen PSV, werden gewonnen. In al deze duels stond Kuyt 'gewoon' in de basis en scoorde hij drie keer.

Kuyt-discussie

Halverwege de competitie stond Feyenoord waar het op de eerste dag begon: op de eerste plek. Na de winterstop laaide de discussie rondom Kuyt echter steeds meer op. Mede doordat Jens Toornstra zich week in week uit bewees, kwam Kuyt in de wedstrijd tegen AZ op de bank terecht.

Nadat Kuyt er ook in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen naast stond, was hij zichtbaar teleurgesteld. In een interview zei hij dan ook dat hij dacht ‘Als aanvoerder een streepje voor te hebben’. Na de wedstrijd tegen FC Groningen was Kuyt daardoor weer onderwerp van gesprek.

Geschikt in rol

Later in het seizoen zat Kuyt tijdens de topper Feyenoord – PSV ook op de bank, maar leek hij die rol wel geaccepteerd te hebben, gezien zijn uitzinnige reactie na het laatste fluitsignaal. Toch is het voor Kuyt altijd moeilijk geweest om geen onbetwiste basisspeler meer te zijn.

Kampioenswedstrijd

Dat hij nu in de kampioenswedstrijd mocht spelen, zal een droom voor hem zijn geweest. Dat hij zich vervolgens onsterfelijk maakt met een hattrick in dé belangrijkste wedstrijd voor Feyenoord in jaren, maakt zijn jongensboek helemaal compleet. De vraag is nu of Kuyt op zijn hoogtepunt wil stoppen, of er toch nog een jaar aan vastplakt. Eén ding is in ieder geval zeker: Dirk is de held van Rotterdam.