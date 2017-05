'Als het niet gaat in de competitie word je getreiterd door die Amsterdammers. En nou hebben wij 'm!'

Volwassen mannen die het niet meer droog hielden en tranen met tuiten huilden. Achttien lange jaren van wachten kwamen deze zondag tot een uitbarsting. Onze verslaggevers kwamen er veel tegen deze zondagmiddag. "Dat je dit samen met je vader mag vieren, is ongelofelijk."

Rijnmond-verslaggever Koen Freijssen stuitte op een vader en zoon die kort daarvoor samen in de Kuip de kampioenswedstrijd hadden bekeken en daarna hadden meegefeest met de kampioensploeg. Vader ergens in de vijftig; de zoon een twintiger.

"Dit is geweldig. We zijn zo emotioneel. Heel het jaar ken haast niet stuk", zei de vader en toen brak zijn stem.

Zijn zoon nam het over: "Dit is iets waar je alleen maar van droomt in Rotterdam. Dat het nu eindelijk gebeurt. Waar we vandaan komen, met zoveel tegenslagen. Dit is zo diep voor ons. Dat je dit samen met je vader mag vieren, is ongelofelijk."

Waar komen de tranen vandaan? Vader: "Geluk. Kuijt drie keer. Dat is toch geweldig! Hij komt terug en dan krijgt hij dit voor elkaar. Vorig jaar de beker en nu dit. Hij is nu een van de grootste spelers van Feyenoord."

Zoon: "Dirk Kuijt maakt je kampioen in zijn eentje. En we zeiden het vorige week al tegen elkaar: 'Vilhena speelt niet; dan gaat Dirk Kuijt je kampioen maken'. En hij doet het gewoon! Hij staat bij de top 5 van beste Feyenoordspelers aller tijden.

Hoe diep zit de liefde voor de club? Vader: "Die zit er vanaf het begin. Ik stond al op de Coolsingel toen we de Europacup 1 wonnen."

"Als het niet gaat in de competitie, dan word je zo vaak door die Amsterdammers getreiterd. En nou hebben wij 'm!"