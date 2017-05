Buitenlandse pers lovend over 'machine Feyenoord'

Buitenlandse media schrijven over het kampioenschap van Feyenoord

Niet alleen RTV Rijnmond, maar ook buitenlandse media berichten massaal over het vijftiende landskampioenschap van Feyenoord. Een klein overzichtje.

Zo krijgt Dirk Kuyt als oud-speler van Liverpool veel aandacht vanuit Engeland. Zo schrijft The Sun dat 'Kuyt al in de eerste minuut afrekende met de zenuwen bij de fans'. De Belgische krant Het Laatste Nieuws noemt de aanvoerder van Feyenoord 'een krijger'. "En dat het uitgerekend Kuyt was die profiteerde van een slipper van Heracles-verdediger Mike te Wierik, maakte het er voor de fans alleen maar mooier op".

De Franse sportkrant L'Équipe kopt dat Kuyt met zijn 36 jaar Feyenoord de titel heeft bezorgd. Ook de Duitse boulevardkrant BILD richt zich tot de aanvoerder van Feyenoord: "Kuyt heeft Feyenoord naar de eerste landstitel in achttien jaar geschoten".

Marca richt zich tot trainer Giovanni van Bronckhorst, die als speler van FC Barcelona onder andere de Spaanse titel en de Champions League won. Feyenoord wordt door de Spaanse sportkrant 'een machine' genoemd die 'als een uurwerk enkele schitterende meesterwerken heeft gemaakt'.