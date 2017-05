Rotterdam in extase na titelwinst Feyenoord

Feyenoord heeft het een week na de dramatische nederlaag op Woudestein toch geflikt. In de eigen Kuip werden de Rotterdammers zondag voor het eerst in achttien jaar landskampioen. Dankzij zijn drie goals was Dirk Kuijt de held van de wedstrijd, die daarmee een kroon op zijn carrière zette.

Kuijt had zijn eerste doelpunt al binnen een minuut te pakken en maakte daarmee zijn 100ste treffer voor Feyenoord. Snel daarna volgde de tweede en tegen het eind schoot de Katwijker voor de derde keer raak met een penalty. Het werd uiteindelijk 3-1 tegen Heracles Almelo.

'Hattrick' Kuijt nam de schaal na de wedstrijd in ontvangst, waarna de Kuip uit haar voegen barstte. Geëmotioneerde fans en spelers huilden tranen met tuiten en zeiden dat dit was waar ze zo lang op hadden gewacht.

Trots



"Ik ben bedwelmd van emotie, vreugde, alles bij elkaar. Vanaf het eerste moment hadden we de klik met het publiek. We waren een eenheid. Dit is een van de meest bijzondere dagen van mijn leven", zei Kuijt.

Ook trainer en oud-Feyenoorder Giovanni van Bronckhorst hield het niet droog na de wedstrijd. "Dit is onbeschrijfelijk. Ik ben zo trots en zo blij voor iedereen bij de club en al die mensen hier in de Kuip. Fantastisch. We zijn de wedstrijd nog nooit zo goed begonnen."

De trainer krijgt ter ere van zijn trainerschap een standbeeld in Museum Rotterdam. Dat wordt woensdag onthuld.

Legioen



De spelers waren dolblij met de overwinning. Een dingen wisten ze allemaal zeker: zonder hun trouwe legioen hadden ze het nooit gehaald. "We konden niet verliezen vandaag. Zoals we werden onthaald. Het publiek heeft ons erdoorheen gesleept", zei Steven Berghuis na de wedstrijd.

Honderdduizenden supporters waren en masse naar Rotterdam gekomen om het kampioenschap te vieren. De wedstrijd was op onder meer het Stadhuisplein, de Binnenrotte en in Ahoy te volgen op grote schermen. Kaartjes voor de terreinen waren vooraf al uitverkocht.

Waar de teleurstelling vorige week nog overheerste en de sfeer snel omsloeg naar grimmig, was de sfeer zondag uitstekend. Uitzinnige fans sprongen traditiegetrouw in de Hofpleinfontein en dansten en zongen er lustig op los.

Tjokvol



Het gebied rondom het Hofplein was al snel stampvol en moest worden afgesloten door de politie voor het auto- en tramverkeer. Rond 19.00 uur was het zó druk in de stad dat de politie mensen opriep helemaal niet meer te komen.

De politie en de gemeente namen in tegenstelling tot afgelopen zondag meer maatregelen om rellen te voorkomen. Zo mocht in het centrum alleen bij horeca alcohol worden gekocht en was alcohol buiten de feestterreinen verboden.

Drie supporters zijn gewond geraakt toen zij na de wedstrijd vuurwerk afstaken om het kampioenschap te vieren. Een man in Zuidland is daarbij zijn hand kwijtgeraakt. Op het Hofplein raakten twee mensen lichtgewond.

Huldiging



Burgemeester Ahmed Aboutaleb is tevreden over het verloop van het feest in de stad. Volgens hem was het druk maar feestelijk. De huldiging van maandag is daarmee niet in gevaar gekomen.

Aboutaleb waarschuwde supporters een paar weken geleden dat ze een eventuele huldiging zelf in de hand hadden. Bij rellen zou hij de huldiging afblazen.

Feyenoord wordt maandag om 12.00 uur gehuldigd op de Coolsingel. Ook dan gelden extra maatregelen, waaronder een alcoholverbod tot 18.00 uur.

RTV Rijnmond hield zondag een liveblog bij over de kampioenswedstrijd en alles daaromheen. De liveblog lees je hier terug.