Feyenoord maandag om 12:00 uur op balkon stadhuis

Beelden van vroeger: de huldiging van Feyenoord in 1999

Landskampioen Feyenoord wordt maandag gehuldigd op de Coolsingel in Rotterdam. De festiviteiten beginnen rond 11:30 uur met optredens van Lee Towers en de Hermes House Band. Alles is live te zien en horen via RTV Rijnmond.

De balkonscène wordt rond 12:00 uur verwacht. De ploeg en technische staf verschijnen dan op het bordes van het stadhuis en tonen de kampioensschaal. In 1999 was het vorige huldigingsfeest van Feyenoord. Daar kwamen meer dan 300 duizend man op af. Ook voor maandag wordt massale drukte verwacht. De Coolsingel is vanaf 08.30 uur open. In het centrum van de stad geldt de hele dag een alcoholverbod. Winkels en supermarkten mogen geen drank verkopen tot 18:00 uur. Ook zijn grote tassen, rugzakken en gezichtsbedekkende kleding verboden. Deze maatregelen zijn genomen na de rellen van vorige week zondag, toen Feyenoord onverwachts verloor van Excelsior, waardoor het behalen van de titel met een week werd uitgesteld. RTV Rijnmond doet uitgebreid verslag van de huldiging. Radio Rijnmond komt vanaf 06:00 uur rechtstreeks vanaf de Coolsingel. Op TV Rijnmond begint de uitzending om 10:00 uur. Via onze site, app en social media is het Rotterdamse huldigingsfeest van begin tot eind te volgen in tekst, beeld en geluid.