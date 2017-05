Breuer blij na handhaving: 'Gekkenhuis in de stad'

Michel Breuer

De ontlading is groot bij Sparta, dat volgend seizoen weer actief is in de eredivisie. De kasteelclub handhaafde zich door het gedegradeerde Go Ahead Eagles te verslaan. Michel Breuer was na afloop ook blij met de handhaving.

De ervaren verdediger is kritisch over de start van zijn ploeg tegen de Eagles: "Lamlendig wil ik het niet noemen, maar we hadden meer energie en beleving verwacht." Sparta kon na de rust de knop wel omzetten, aldus de Spartaan. "Toen zag het er beter uit." Breuer zei na afloop van de wedstrijd dat hij nog een jaartje langer doorgaat met voetballen bij Sparta. "Het is nog niet officieel, maar dat is een kwestie van tijd". Na het laatste fluitsignaal vierde Sparta met het meegereisde publiek een feestje. "Ik denk dat door deze overwinning en de handhaving van Sparta in de eredivisie, heel Rotterdam vanavond vol zit. Ik denk dat het een gekkenhuis is in de stad. Straks gaan we maar even kijken wat dat allemaal voorstelt", zegt Breuer met een brede grijns.