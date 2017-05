53 aanhoudingen bij kampioensfeest Feyenoord

Bij het kampioensfeest van Feyenoord in het centrum van Rotterdam zijn 53 mensen aangehouden. De meeste mensen zijn aangehouden voor kleine vergrijpen als belediging en discriminatie. De mensen zijn niet opgepakt voor fysiek geweld, benadrukte burgemeester Aboutaleb.

Het kampioensfeest verloopt vooralsnog zonder grote incidenten. Het feest is volgens burgemeester Aboutaleb druk, maar beheersbaar. De burgemeester is dan ook tevreden hoe het feest is verlopen.

De politie heeft ongeveer 270 kilo vuurwerk en veel alcohol in beslag genomen. Van de 28 mensen die na de rellen van vorige week een meldplicht hebben gekregen, hebben zich er 21 gemeld. De 7 relschoppers die zich niet hebben gemeld, krijgen een proces verbaal.

Doordat het feest rustig is verlopen, gaat de huldiging van Feyenoord morgen dan ook definitief door. Eerder dreigde Aboutaleb dat de huldiging niet door zou gaan als fans zich niet netjes zouden gedragen.