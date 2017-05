76 aanhoudingen bij kampioensfeest Feyenoord

Bij het kampioensfeest van Feyenoord in het centrum van Rotterdam zijn 76 mensen opgepakt. De meeste mensen zijn aangehouden voor kleine vergrijpen als belediging, discriminatie en dronkenschap. Vier verdachten zijn vastgezet na een vechtpartij op de Binnenrotte.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zegt dat het voor de politie druk is, maar beheersbaar. Hij is dan ook tevreden hoe het feest is verlopen.

Zondagavond is aan 160 feestgangers eerste hulp verleend. Ruim twintig mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de rest kon door de EHBO-posten in het centrum worden nagekeken.

De politie heeft ongeveer 270 kilo vuurwerk en veel alcohol in beslag genomen. Van de 29 mensen die na de rellen van vorige week een meldplicht hebben gekregen, hebben zich er 22 gemeld. De 7 relschoppers die zich niet hebben gemeld, krijgen een proces verbaal.

Doordat het feest rustig is verlopen, gaat de huldiging van Feyenoord maandag dan ook definitief door. Eerder dreigde Aboutaleb dat de huldiging niet door zou gaan als fans zich niet netjes zouden gedragen.