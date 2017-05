Rotterdam maakt zich op voor huldiging

De eerste Feyenoordfans hebben zich maandagochtend al vroeg verzameld in de buurt van de Coolsingel in Rotterdam voor de huldiging later op de dag. De ploeg van het programma Wakker van Radio Rijnmond, dat uitzendt vanaf de Coolsingel, zag de eerste fans al voor 06.00 uur.

De politie opent de Coolsingel en het Stadhuisplein vanaf 08.30 uur. Bij de ingang van de Lijnbaan ontstonden voor 07.00 uur al rijen van supporters die niets willen missen van de huldiging van hun cluppie.

Opperbeste stemming

In de stad heerst een sfeer "alsof iedereen jarig is", ziet verslaggever Maikel Coomans. "Iedereen is in een opperbeste stemming."

Stad viert mee

De Euromast was zondagavond en -nacht verlicht in de Feyenoordkleuren. Op het stadhuis van Rotterdam wappert de Feyenoordvlag. De RET heeft een tram beplakt met de tekst Feyenoord Kampioen.

Alcoholverbod

In het centrum van Rotterdam geldt de hele dag een alcoholverbod, behalve in de horeca. Ook zijn grote tassen, rugzakken en gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan.

RET

Vanwege de verwachte drukte stoppen de metrolijnen D en E tot vijf uur maandagmiddag niet bij metrostation Stadhuis. Ook mogen mensen de hele dag hun fiets niet meenemen in de metro. De RET raadt reizigers aan rekening te houden met omleidingen en met grote drukte.

Verwachte drukte

Rotterdam zet zo'n 1000 agenten in om de huldiging tot een feest te maken. Er worden 100.000 mensen in de stad verwacht. Voor wie niet op de Coolsingel terechtkan, staan er schermen op diverse plekken in de stad.

RTV Rijnmond

RTV Rijnmond staat maandag volledig in het teken van het kampioensfeest. De uitzendingen van Radio Rijnmond komen rechtstreeks vanaf het Stadhuisplein en de Coolsingel,

TV Rijnmond is er straks vanaf 10 uur ook live bij. Ook op de website Rijnmond.nl is er natuurlijk veel aandacht voor de huldiging en het feest.