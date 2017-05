LIVEBLOG: Huldiging Feyenoord

Coolsingel bommetjevol om 09.20 uur

Rond 12.00 uur laten de spelers van Feyenoord de kampioensschaal zien aan een uitzinnige Coolsingel. Al rond 20.00 uur zondagavond stond de eerste fans al in de rij om daar niets van te missen. In dit live-blog verzamelen we alles over de huldiging en de aanloop er naar toe.

Livestream vanaf het Stadhuisplein in Rotterdam: 09.30 uur:

09.20 uur:

Fans die nu nog naar de vakken op de Coolsingel worden geloodst, komen niet dichterbij dan 400 à 500 meter van het bordes.

Genieten! 09.15 uur:

Lee Towers is binnen, het feest kan beginnen! 09.05 uur:

09.00 uur:

Er kunnen geen mensen meer bij op het Stadhuisplein voor de huldiging later in de ochtend.

De metro stopt niet op het Stadhuisplein. Fans stappen eerder uit:

08.53 uur:

08.53 uur:

De drukte neemt toe. Er zijn al duizenden mensen in de buurt van de Coolsingel. Het Stadhuisplein is vol. Het vak bij het Churchillplein gaat open. Het Hofplein is nog leeg.

De drukte neemt toe. Er zijn al duizenden mensen in de buurt van de Coolsingel. Het Stadhuisplein is vol. Het vak bij het Churchillplein gaat open. Het Hofplein is nog leeg. 08.50 uur:

De stemming zit er goed in! 08.45 uur:

08.45 uur:

De autoriteiten lijken op alles voorbereid: 08.40 uur:

08.33 uur:

08.30 uur:

08.30 uur:

Het Stadhuisplein gaat open, de Coolsingel is nog dicht. Er zijn acht vakken gemaakt die een voor een open gaan:

Het Stadhuisplein gaat open, de Coolsingel is nog dicht. Er zijn acht vakken gemaakt die een voor een open gaan: 08.25 uur:

Dringen voor de hekken op het Stadhuisplein 07.30 uur:

Alles klaar voor een schitterende dag 06.00 uur:

De eerste fans staan al een tijdje klaar voor de huldiging 00.00 uur:

00.00 uur:

Dit is de dag dat zelfs de zon rood-wit zal stralen

