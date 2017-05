Liveblog teruglezen: Huldiging Feyenoord

Rond 12.00 uur hebben de spelers van Feyenoord de kampioensschaal laten zien aan een uitzinnige Coolsingel. Al rond 20.00 uur zondagavond stonden de eerste fans al in de rij om daar niets van te missen. In dit live-blog verzamelden we alles over de huldiging en de aanloop ernaar toe.

We hebben het liveblog om 13.50 uur gesloten. Lees en kijk hieronder alles terug:

13.30:

De Feyenoord-fanshop op Rotterdam Centraal doet goede zaken!

13.20 uur:

Even alles in historisch perspectief zetten:

13.10 uur:

Rotterdam loopt langzaam leeg.

13.08 uur:

Feyenoordfans weer onderweg naar huis:

13.05 uur:

Er was gewaarschuwd voor glas in de Hofpleinvijver...

13.02 uur:

Eljero Elia over de huldiging: Het lekkerste gevoel is dit. Het kan niet mooier!

13.00 uur:

Trainer Giovanni van Bronkhorst: Alles is goed vandaag: het weer, het publiek, de spelers. Het is mooi om de spelers en het publiek zo te zien genieten.

12.58 uur:

Nagenieten, terwijl het feest nog gewoon doorgaat.

12.52 uur:

Het is druk in het openbaar vervoer met terugkerende fans

12.46 uur:

Tonny Vilhena, wiens moeder in oktober vorig jaar overleed: deze schaal is ook voor mijn moeder.

12.45 uur:

12.45 uur:

Eerste fans lopen alweer richting Rotterdam Centraal.

12.36 uur:

Fan op Binnenrotte: Liever stond ik op de Coolsingel, maar Feyenoord is overal.

12.35 uur:

12.30 uur

12.28 uur:

Lee Towers zet You Never Walk Alone in. Coolsingel staat schouder aan schouder. "Met z'n allen!!!!!"

12.26 uur:

Trainer Giovanni van Bronkhorst: Ik ben trots! Achttien jaar hebben we moeten wachten. Maak er een mooi feest van!

12.25 uur:

Aanvoerder Dirk Kuyt: Wij zijn kampioen!!! De Coolsingel brult mee. En dan de IJslandse haka: klappen op de maat!

12.25 uur:

Burgemeester Aboutaleb hakt en zaagt op muziek van DJ Paul Elstak.

12.20 uur:

Er blijven supporters naar Rotterdam komen, ondanks het advies om dat niet te doen.

12.15 uur:

Genieten...

12.10 uur:

Coolsingel gehuld in rode, witte en groene rook.

12.08 uur:

Dirk Kuyt toont de schaal. De Coolsingel ontploft.

12.07 uur:

12.06 uur:

Lee Towers zet nog een couplet in.

12.05 uur:

Karim El Ahmadi: "Hier doe je het allemaal voor"

12.03 uur:

De deur is open: Lee Towers heft zijn lied aan "Niets is sterker dan dat ene woord." De Coolsingel dreunt en trilt...

11.55 uur:

Aboutaleb vraagt applaus voor trainer Giovanni van Bronkhorst, zijn ouders, topscoorder Nicolai Jørgensen, Dirk Kuijt en de topclubs van Rotterdam.

11.53 uur:

Burgemeester Aboutaleb spreekt selectie toe in de burgerzaal van het stadhuis, voorafgaand aan de huldiging op het bordes.

11.52 uur:

Spelers Feyenoord maken zich op voor huldiging.

11.46 uur:

Mogelijk gemaakt door Stichting Ambulancewens!

11.45 uur:

Nog altijd volop plek op de Binnenrotte.

11.45 uur:

Commentaar overbodig...

11.40 uur:

De andere kant van de drukte in het centrum van Rotterdam:

11.37 uur:

Denk even na voordat je in de Hofpleinvijver springt!

11.36 uur:

ME houdt ook mensen tegen bij de Korte Lijnbaan.

11.35 uur:

Politiechef Frank Paauw: 150.000 Feyenoordfans in Rotterdam.

11.30 uur:

De spelersbus van Feyenoord arriveert bij het stadhuis van Rotterdam.

11.20 uur:

De sfeer is goed...

11.11 uur:

Veiligheidsregio verspreidt NL-alert i.v.m. drukte in Rotterdam.

11.10 uur:

De politie is tevreden tot nu toe over het feestje op de Coolsingel. Er zijn tot nu toe twee arrestaties voor de belediging

11.05 uur:

Nog een uur

11.03 uur:

Goed advies van de wijkagent van Rotterdam-Centrum:

11.00 uur:

De ME houdt mensen op de Meent tegen die naar de Coolsingel willen.

10.55 uur:

Op de Binnenrotte is nog wel plek.

10.52 uur:

Alles is vol!

10.51 uur:

10.50 uur:

Burgemeester Aboutaleb: Dit gaat de hele wereld rond. Betere reclame voor Rotterdam is er niet!

10.42 uur:

De eerste mensen vallen flauw in de drukte op de Coolsingel.

10.41 uur:

Wethouder Adriaan Visser: Vol=vol. Als de limiet is bereikt, gaat de stad op slot. En kunnen mensen de huldiging alleen nog op tv zien.

10.40 uur:

Ook bij het Hofplein loopt het vol.

10.35 uur:

Fans stromen nog steeds toe voor de huldiging om 12.00 uur.

10.30 uur:

En zo is het...

10.15 uur:

De Coolsingel is vol. Er is alleen nog plek op de Binnenrotte en het Hofplein.

10.10 uur:

You never walk alone...

10.00 uur:

Na Radio Rijnmond zendt ook TV Rijnmond live uit vanaf de Coolsingel.

09.55 uur:

De Coolsingel tot aan de Meent/Aert van Nesstraat staat al vol. De aanlooproutes via Lijnbaan, Kruiskade en Aert van Nesstraat zijn daarom in de loop van maandagochtend gesloten:

09.50 uur:

Alles wordt in de gaten gehouden vanuit het regiecentrum:

09.45 uur:

Ondertussen bij de Bijenkorf:

09.30 uur:

Fans die nu nog naar de vakken op de Coolsingel worden geloodst, komen niet dichterbij dan 400 à 500 meter van het bordes.

09.20 uur:

Genieten!

09.15 uur:

Lee Towers is binnen, het feest kan beginnen!

09.05 uur:

09.00 uur:

Er kunnen geen mensen meer bij op het Stadhuisplein voor de huldiging later in de ochtend.

09.00 uur:

De metro stopt niet op het Stadhuisplein. Fans stappen eerder uit:

08.55 uur:

08.53 uur:

De drukte neemt toe. Er zijn al duizenden mensen in de buurt van de Coolsingel. Het Stadhuisplein is vol. Het vak bij het Churchillplein gaat open. Het Hofplein is nog leeg.

08.50 uur:

De stemming zit er goed in!

08.45 uur:

08.45 uur:

De autoriteiten lijken op alles voorbereid:

08.40 uur:

08.33 uur:

08.30 uur:

Het Stadhuisplein gaat open, de Coolsingel is nog dicht. Er zijn acht vakken gemaakt die een voor een open gaan:

08.25 uur:

Dringen voor de hekken op het Stadhuisplein.

07.30 uur:

Alles klaar voor een schitterende dag.

06.00 uur:

De eerste fans staan al een tijdje klaar voor de huldiging.

00.00 uur:

00.00 uur:

Dit is de dag dat zelfs de zon rood-wit zal stralen.