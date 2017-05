Column Paul Verspeek: de pijn overwonnen

14 mei 2017. Dit was de dag, die je wist dat zou komen. Het lange wachten werd beloond. 18 jaar, een hele generatie.

Bij het laatste kampioenschap in ’99 was mijn vrouw net zwanger van onze zoon. Hij groeide op met een vader die enthousiast kon vertellen over de clubgeschiedenis. Kampioenschappen in 1974, 1984, 1993 en 1999. Feyenoord, dat was iets van het verleden.

In het heden was er verdriet. De club bijna failliet. De 10-0 nederlaag bij PSV. Ik werd een vader, die supporter bleef, maar teerde op oude roem. En bleef hopen.

Gillen

Want toen was daar seizoen 2016-2017. Een eerste plaats na speelronde 1. Een eerste plaats na dertien speelronden. Zou het dan toch? Mijn zoon zag een vader, die blij thuiskwam uit de Kuip en die gilde van vreugde vanuit de woonkamer, bij weer een overwinning in een uitwedstrijd.

Moeizaam bevochten overwinningen. Steeds klom Feyenoord uit een diep dal. Zoals tegen Heerenveen. In die slechte eerste helft sloeg ik van nijd met mijn vuist hard op tafel. Het deed pijn, pijn die niet meer wegging. Waarschijnlijk had ik een scheurtje opgelopen in het kootje van mijn rechterpink. Elke keer als ik iemand een hand gaf, deed het zeer.

De spanning nam toe en op Woudestein werd die te groot. De weg van Feyenoord loopt nooit over rozen. 14 mei 2017, dat was ook een veel geschiktere datum. Dat is de meest emotionele dag in de geschiedenis van Rotterdam. De dag, dat de stad het bombardement herdenkt.

Jongensboek

14 mei 2017. De Kuip ontploft al na 40 seconden. 40. Dit is een verhaal, zwanger van symboliek. Een jongensboek ook. Van Dirk Kuijt, de Kick Wilstra van deze tijd.

Het wordt een volksfeest, in de Kuip, in Ahoy’, op het Stadhuisplein. En, op het Hofplein. Ik ontmoet een advocaat, 55 jaar oud. Normaal gesproken ingetogen en rationeel. Nu, met tranen in de ogen, toont hij mij zijn natte schoenen. “Ik ben de fontein ingegaan, het moest er een keer van komen.”

Honderden anderen doen hetzelfde. Jarenlange frustraties worden weggespoeld. Ik schud de hand, met bekenden maar ook met wildvreemden. En elke keer doet het pijn, ter hoogte van mijn pink. Een zalige pijn. Elke handdruk herinnert mij aan een fantastisch seizoen.

Dit was de dag, de dag die je wist dat zou komen. 77 jaar na het bombardement. 18 jaar na het laatste kampioenschap. Feyenoord en Rotterdam herrezen. We hebben de pijn weer overwonnen.

Paul Verspeek is verslaggever bij RTV Rijnmond en Feyenoordsupporter