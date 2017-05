Huldigingsuitzending TV Rijnmond begonnen

Op TV Rijnmond is de huldigingsuitzending van Feyenoord begonnen. Met rechtstreekse beelden vanaf de Coolsingel, en met verslaggevers op straat en in de Burgerzaal van het stadhuis.

Radio Rijnmond is al vanaf 06:00 uur begonnen met de speciale huldigingsuitzending, ook vanaf de Coolsingel.

De selectie van Feyenoord wordt om 12:00 uur op het balkon van het stadhuis verwacht. Daarvoor zijn er optredens van onder meer Lee Towers en de Hermes House Band.

De Coolsingel is halverwege de ochtend al tjokvol. Wie nu nog naar het centrum van Rotterdam komt, heeft geen rechtstreeks zicht meer op het stadhuis.

Verspreid over de Coolsingel zijn daarom grote schermen neergezet, zodat niemand iets van de huldiging hoeft te missen.

De uitzendig is via onderstaande player te volgen.