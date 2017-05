Veel klachten op Twitter over NL-Alert huldiging

Op Twitter wordt steen en been geklaagd over de NL-Alert die de Veiligheidsregio Rotterdam maandag aan het einde van de ochtend heeft verspreid. Mensen begrijpen niet waarom de oproep om niet meer naar Rotterdam te komen in verband met de drukte een noodwaarschuwing is.

Het zijn vooral mensen die buiten Rotterdam verblijven die weinig begrip hebben voor de NL-Alert. Sommigen krijgen het bericht ook meermalen binnen. Op Twitter regent het klachten uit onder meer uit Den Haag, Utrecht, West-Brabant, Zeeland en de Drechtsteden. "Woo, NL-Alert wordt zelfs ingezet", "Is dit nodig?", "Extreem", "Gaat wel heel erg ver", "Pleurt op", zijn een paar reacties van Twitteraars. Sommigen zeggen dat ze NL-Alert hebben ontvolgd.