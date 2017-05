VIDEO: Feyenoorders tonen kampioensschaal aan honderdduizenden op Coolsingel

De spelers van Feyenoord hebben iets na 12:00 uur op het balkon van het stadhuis de kampioensschaal getoond aan de honderdduizenden feestende supporters. Matchwinner Dirk Kuijt en trainer Van Bronckhorst hielden de schaal als eerste vast. Het urenlange wachten van Het Legioen op de Coolsingel en daarbuiten werd eindelijk beloond.

Vlak voor de balkonscène van de Feyenoorders zongen de supporters het 'Hand in hand kameraden', daarbij geholpen door Lee Towers. Die daarna zijn eigen Feyenoordlied zong: 'Sterk in Rotterdam'.

Daarna riep stadionspeaker Peter Houtman de Feyenoorders op het balkon.

Trainer Giovanni van Bronkhorst hield een korte toespraak: "Ik ben trots! Achttien jaar hebben we moeten wachten. Maak er een mooi feest van!"

"Komen wij uit Rotterdam?! Komen wij uit Rotterdam?! Komen wij uit Rotterdam?!", schreeuwde Dirk Kuijt de massa toe, kort nadat hij de IJslandse haka had gedaan. Iedereen klapte mee op de maat.

Daarna was het opnieuw de beurt aan Lee Towers met zijn onverwoestbare versie van 'You Never Walk Alone', daarbij geholpen door Dirk Kuijt en Giovanni van Bronckhorst.

Ook de klassieker 'Feyenoord, wat gaan we doen vandaag'? mocht niet ontbreken en werd gretig meegezongen door de gelukkigen die een plaatsje in de buurt van het stadhuis hadden weten te bemachtigen.

Onder het 'Hand in hand kameraden' van Jaap Valkhoff verlieten de Feyenoorders -terwijl ze foto's van het publiek maakten met hun smartphones- het balkon en daarmee kwam de huldiging na ongeveer een half uur officieel ten einde.

Burgerzaal

De selectie kwam om 11:50 uur uur de Burgerzaal van het stadhuis binnengelopen. Daar zong een volle zaal uit volle borst ook het 'Hand in hand kameraden' voor de voetballers. Die overigens zelf even hard het lied meezongen.

Daarna was er een korte toespraak van burgemeester Aboutaleb. Die wees op de grote druk die er lag op de schouders van de spelers, het bestuur en trainer Giovanni van Bronckhorst.

Aboutaleb noemde de schaal een 'fantastisch mooi cadeau voor de stad' en dankte Feyenoord daarom voor het behalen van de titel.