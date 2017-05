Van Geel rekent op Kuijt en Jones

Als het aan technisch-directeur Martijn van Geel ligt blijven Brad Jones en Dirk Kuijt behouden voor Feyenoord. Dat meldt Voetbal International maandagmiddag. Van Geel wil er nog geen percentage aan hangen, maar heeft er alle vertrouwen in dat de Australiër bij gaat tekenen.

Jones kwam in de zomer transfervrij naar Feyenoord om de geblesseerde Kenneth Vermeer te vervangen. De oud-speler van Liverpool deed zijn werk naar behoren. In de eredivisie speelde Jones 32 wedstrijden. Van Geel: "We gaan de Champions League in. Dat moet gebeuren met een zo'n sterk mogelijke selectie."

Ook voor aanvoerder Dirk Kuyt heeft Van Geel plannen. "Ik wil hem in ieder geval behouden voor Feyenoord als hij ooit besluit te stoppen met voetballen, want hij is nog steeds voor onschatbare waarde voor deze club."