Coolsingel loopt leeg na huldiging

Coolsingel raakt leeg Feest bij het Hofplein Drukte bij Rotterdam Centraal

Een uur na de huldiging op de Coolsingel in Rotterdam, gaan veel fans weer de stad uit. De RET laat weten dat het druk is in de trams en metro's.

Ook op Rotterdam Centraal zijn veel mensen. De politie zegt dat de uittocht tot nu toe rustig verloopt. Niet alle mensen gaan al naar huis. Met name rond het Hofplein zijn nog veel Feyenoordfans. Volgens de gemeente waren er rond het middaguur ruim 130 duizend mensen in het centrum van Rotterdam.