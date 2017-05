Overvaller Reda N. ruim 12 jaar achter tralies

De Haagse crimineel Reda N. is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van bijna 13 jaar. De man stond onder meer terecht voor een overval op een gezin in Rotterdam-Hillegersberg.

Justitie eiste twee weken geleden nog 16 jaar cel tegen N., die door een lagere rechtbank eerder was veroordeeld tot 14 jaar cel voor enkele gewelddadige overvallen. De advocaat van N. ging tegen die straf in beroep. Het gerechtshof legt N. nu 5,5 jaar op voor de overval op multimiljonair Zegwaard in 2012. En voor de overval op de Straatweg in Rotterdam krijgt N. nog eens 6,5 jaar cel. Bij de overval op een gezin aan de Straatweg in november 2012 werden de vader en moeder mishandeld voor de ogen van hun kinderen. De man en de vrouw werden vastgebonden, waarna de overvallers er met een flinke buit vandoor gingen. Eerder hadden Reda N. en enkele mededaders in Rijswijk ook al multimiljonair Wim Zegwaard overvallen. Daarbij werd voor miljoenen euro's aan horloges en sieraden buitgemaakt.