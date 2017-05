Gijzelsoftware Q-park onder controle

Q-Park heeft de problemen met computersoftware die parkeerautomaten in gijzeling hielden, onder controle. Ook Q-Park in Rotterdam was slachtoffer.

Volgens Q-Park zijn de problemen aan het einde van de maandagmiddag grotendeels verholpen. Alleen bij parkeerautomaten in Alexandrium en Zuidplein wordt nog gewerkt. Meerdere slachtoffers

De parkeerexploitant was een van de slachtoffers van een wereldwijde cyberaanval op bedrijven en organisaties. De afgelopen dagen werden wereldwijd pc's bedreigd door zogeheten gijzelsoftware. Criminelen proberen computersystemen te infecteren via e-mails. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk legden het e-mailverkeer uit voorzorg nagenoeg stil .