Deel je Feyenoordvreugde met Rijnmond Nu!

Feyenoord is kampioen

Was het derde uur van Rijnmond Nu vorige week nog ingeruimd voor 'wonden likken' en proberen te achterhalen wát er nou mis ging tegen Heracles, NU kun jij je vreugde laten blijken bij Rijnmond Nu.

In de studio te gast Paul Verspeek, gerespecteerd programmamaker en bovenal die-hard Feyenoordfan...

EN: Etto Sedney, niet minder Feyenoordfan, en muzikant: verantwoordelijk voor de tropische versie van 'Hand in Hand kameraden'!

Laat je vreugde blijken! Kon je Coolsingel nog opglippen? Of heb je staan hossen op de Binnerotte? BEL 010 - 436 44 36 of mail naar Nu@Rijnmond.nl !

TWITTER je leukste foto van vanmiddag met #RijnmondNu, en je kunt hieronder voorbij zien komen:

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

