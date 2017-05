Nagenieten: huldiging Feyenoord in 1 minuut óf 3 uur

De spelers van Feyenoord bij de huldiging in het Rotterdamse stadhuis

15 mei 2017: Feyenoord werd gehuldigd. Het was maandag één groot feest in het centrum van Rotterdam. Geniet na en kijk de leukste beelden in 1 minuut en een beetje terug.

Voor de echte liefhebbers hebben we onze volledige huldigingsuitzending van bijna drie uur bij dit bericht geplaatst. Ook maakten we een leuke compilatie van allemaal mooie geluidsfragmenten.