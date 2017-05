Ieren veroordeeld voor wegmaken lijk Rotterdam

Drie Ieren zijn veroordeeld tot twee jaar cel voor het wegmaken van een lijk. Het ging om het lichaam van een landgenoot die overleed na een ruzie en steekpartij in een huis in Rotterdam.

De drie hakten het lichaam in drie stukken en dumpten het in het IJ in Amsterdam.

Volgens de rechter kon niet worden aangetoond wie het slachtoffer had doodgestoken. Daarom konden de verdachten niet worden veroordeeld voor doodslag.

Ze kregen wel de maximale straf voor het in stukken zagen van het lijk, het verpakken van de stukken in een koffer en twee vuilniszakken.