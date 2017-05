Oliver ging op de foto met Brad Jones, El Ahmadi, Gio...

Dick_en_Oliver_in_stadion Dick_en_Oliver_in_stadion_2 Dick_en_Oliver_schouder

Het was leuk, het was spannend, er was veel vuurwerk, 87 selfies en een kampioensfeest mét de selectie. Feyenoordfans Dick en Oliver Heintz uit Australië beleefden in Rotterdam de mooiste weken van hun leven.

Met de nodige wanhoop keerden ze terug naar hun logeeradres na afloop van de verloren kampioenswedstrijd van Feyenoord bij Excelsior. Hadden ze daar 16.000 kilometer en 24 uur vliegen voor overgehad? Feyenoordfan van het eerste uur Dick Heintz nam twee weken geleden zijn zoon Oliver mee vanuit Australië naar Nederland. Wat na de eerste wedstrijd op een deceptie uit leek te lopen, werd de een weergaloze trip. 87 selfies

Oliver (12) laat op de dag van de huldiging zijn foto's aan RTV Rijnmond zien. Foto's van tijdens de wedstrijden en alles wat daar omheen gebeurde. Oliver (12) laat op de dag van de huldiging zijn foto's aan RTV Rijnmond zien. Foto's van tijdens de wedstrijden en alles wat daar omheen gebeurde. Maar het belangrijkste is de enorme rits selfies die Oliver laat zien. Hij wist het met zijn vader namelijk voor elkaar te krijgen om op het kampioensfeest op het ss Rotterdam te komen. "Brad Jones, El Ahmadi, Van Bronckhorst", glundert Oliver. En Berghuis vroeg aan de jonge Feyenoordfan of hij wilde dansen op het feestje. Terug naar Australië

Dick en Oliver hebben in Australië heel wat te vertellen: "Dit zie je niet in Australië, dit is echt niet normaal", zegt Oliver. "Ik werd 's ochtends wakker en ik kon het niet geloven." Dick en Oliver hebben in Australië heel wat te vertellen: "Dit zie je niet in Australië, dit is echt niet normaal", zegt Oliver. "Ik werd 's ochtends wakker en ik kon het niet geloven." Als hij weer terug naar school gaat, heeft hij het nodige te vertellen: "Ik ga alles zeggen wat ik heb gedaan. Het waren de beste twee weken van mijn leven." En vader Dick sluit af met: "Niets mooiers dan dat ene woord...", waarna Oliver roept: "Feyenoord!"