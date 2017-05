Selectie Sliedrecht Sport compleet

Met de toevoeging van volleybalsters Christie Wolt en Annemiek Manschot is de damesselectie van Sliedrecht Sport compleet. Wolt komt over van Set-Up, Manschot stroomt door vanuit dames 2.

Wolt speelde in Jeugd Oranje al eens eerder onder trainer Matt van Wezel. De 19-jarige passer-loper vertelt op de website van de club dat ze zich verder hoopt te ontwikkelen. De combinatie van ervaren en jonge spelers is een van de reden. "En het is natuurlijk prachtig om Europees te mogen spelen."

De 20-jarige Manschot is een bekend gezicht bij Sliedrecht Sport. Op haar vijftiende kwam de middenaanvalster bij de club. Manschot hoopt zich in het aankomende seizoen verder te kunnen ontwikkelen. Manschot viel al een paar keer in bij het eerste.