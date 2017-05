Opa belandt met kleindochter onder trekker

Trekker belandt in water Mookhoek - Foto: MediaTV Hulpdiensten zijn bezig bij de slachtoffers van een ongeluk met een trekker in Mookhoek - Foto: MediaTV

Een 64-jarige man en zijn kleindochtertje zijn in Mookhoek in de Hoeksche Waard maandag onder een tractor in de sloot beland. Omstanders konden voorkomen dat ze werden verpletterd.

Het ongeluk gebeurde rond etenstijd op het erf van de man. Hij moest draaien en reed achteruit, maar kon niet meer remmen. Volgens de politie kwam dat mogelijk door een technische storing. Over de kop

De tractor sloeg over de kop en kwam in de sloot tot stilstand. Opa en zijn kleindochter van anderhalf lagen eronder. De tractor sloeg over de kop en kwam in de sloot tot stilstand. Opa en zijn kleindochter van anderhalf lagen eronder. Omstanders en de politie zorgden met spierkracht en een touw dat de tractor niet verder weggleed. Het meisje kon al snel worden bevrijd, maar bij de man duurde het iets langer. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe hij eraan toe is.