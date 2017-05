Korpschef: prachtig kampioensfeest

Korpschef Frank Paauw is dik tevreden over de het verloop van het kampioensfeest van Feyenoord. "Politiemensen en fans gingen heel relaxed met elkaar om. Er werden zelfs selfies gemaakt met agenten."

"Over twee dagen genomen is het heel goed gegaan", aldus een tevreden korpschef maandag aan het einde van twee dagen feest.

'Goed gedaan'

"Er zijn ook wel verbeterpunten, die zullen we bij de evaluatie bespreken. Maar zoals we dit nu hebben aangepakt, denk ik dat we dat goed gedaan hebben."