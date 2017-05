De Coolsingel the day after

Plastic bekers, snippers en andere rommel zijn dinsdagochtend-vroeg nog de stille getuigen van het kampioensfeest in het centrum van Rotterdam. Veegploegen en andere werklui maken de Binnenrotte en de Coolsingel weer begaanbaar.

Verslaggever Maikel Coomans spreekt iemand van een bedrijf uit Brabant die 's ochtends om 03.00 uur is begonnen met het opruimen van het podium op de Coolsingel. Toen de man begon was het tot zijn verbazing rustig op straat.

De politie had maandag de meeste feestgangers rond etenstijd naar huis gestuurd . En met succes. "Ik had eigenlijk nog wel verwacht dat ik mensen zou tegen komen", zegt de Brabander. "Maar het was gedaan."

De Binnenrotte was als eerste weer schoon, rond 07.00 uur werd er op de Coolsingel nog volop opgeruimd.