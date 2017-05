ACM wijst bedrijven in de haven op kartelregels

Haven van Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Kartelwaakhond ACM heeft 2500 havenbedrijven in Rotterdam en omgeving nog eens de regels toegestuurd voor eerlijke concurrentie. In de brief staat onder meer dat het verboden is om met andere bedrijven afspraken te maken over de prijs van producten.

De ACM deed eerder onderzoek naar de haven- en transportsector. Daaruit bleek dat drie op de tien ondernemers de regels onvoldoende kennen. Met de brief wil de ACM daar wat aan doen. Bedrijven die met andere ondernemingen verboden prijsafspraken maken, maken concurrentie onmogelijk. En dat is niet alleen schadelijk voor de bedrijven zelf, maar ook voor de internationale concurrentiepositie van de havens, zegt de ACM. Duizend bedrijven in de Amsterdamse haven krijgen dezelfde brief.