Protest tegen wapenbeurs in Ahoy

Waken, demonstreren en getuigen van de vrede, dat is wat de Franciscaanse Vredeswacht van plan is tijdens de wapenbeurs ITEC in Rotterdam Ahoy. De deelnemers aan het protest willen de handel in wapens aankaarten. De driedaagse beurs begint deze dinsdag.

"Een klein groepje mensen verdient aan de wapens. En dal dat geld kan veel beter worden gebruikt. Kijk eens hoeveel vluchtelingen ervan komen als mensen wapens gebruiken", zegt Jeroen van Loo van de Vredeswacht. "Als we er niet staan, is het helemaal voorbij en het kwade gaat gewoon door. Martin Luther King zei het al: als mensen van goede wil niks doen kan het kwade doorgaan", zo zegt Van Loo. De International Training Education and Simulation Conference in Ahoy wordt gehouden van 16, 17 en 18 mei. De Franciscaanse Vredesmacht is iedere dag aanwezig met een wake, sprekers en spandoeken.