Agenten in Wijngaarden bedreigd met schop en bezem

Wijngaardsesteeg

Drie mannen en een vrouw in Wijngaarden hebben agenten met een schop en een bezem belaagd toen die hen wilden arresteren. Buren hadden geklaagd over rook toen het viertal zondag bezig was om lijntjes te snuiven.

De mannen en de vrouw zaten in een huis aan de Wijngaardsesteeg. De politie kwam binnen nadat de buren hadden geklaagd. Op tafel lagen spullen voor het gebruik van verdovende middelen en een lijntje poeder. Toen de politie de mannen en de vrouw wilden aanhouden, verzetten zij zich hevig. De vier probeerden de agenten te lijf te gaan met een schop en een bezem. Agenten moesten pepperspray gebruiken om de mannen en de vrouw te arresteren. In de schuur van het huis bleek drugs te liggen. De verdachten uit Wijngaarden, Raamsdonksveer en Apeldoorn zijn opgepakt.