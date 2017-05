Albert Schweitzer ziekenhuis zoekt nieuwe plek in Sliedrecht

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Sliedrecht krijgt een andere plek. Ook wordt het nieuwe ziekenhuis een stuk kleiner. Het huidige gebouw aan de Wilhelminastraat gaat in de verkoop.

De locatie Sliedrecht is gebouwd in 1968. Om het pand aan te passen aan de laatste eisen is een miljoeneninvestering nodig, zegt het Albert Schweitzer ziekenhuis.

De nieuwe locatie Sliedrecht wordt net zo mooi als de opgeknapte locaties in Dordrecht en Zwijndrecht, belooft bestuursvoorzitter Peter van der Meer. In het ziekenhuis moet plek zijn voor dertien specialismen.

Een adviesbureau heeft het afgelopen jaar gekeken naar de behoeften van patiënten die naar de locatie Sliedrecht komen. Uit het onderzoek zou blijken dat er minder ruimte nodig is, dan het ziekenhuis nu inneemt.

Er zou in het nieuwe ziekenhuis geen behoefte meer zijn aan operatiekamers. Dat komt omdat het Albert Schweitzer besloten heeft om het Pijnbehandelcentrum te verhuizen van Sliedrecht naar Zwijndrecht. Dat is het enige specialisme dat de operatiekamers in Sliedrecht nog gebruikt.

Waar het nieuwe ziekenhuis moet komen, is nog niet bekend. Het ziekenhuis zoekt nog een locatie, in samenspraak met de gemeente, huisartsen en patiënten. Wel wil het Albert Schweitzer de verhuizing volgend jaar in kannen en kruiken hebben.